Шарди: с начала и до конца матча с Басилашвили я действовал уверенно

Французский теннисист Жереми Шарди прокомментировал свою победу над грузином Николозом Басилашвили в первом круге турнира в Стамбуле со счётом 7:5, 6:3.

«Я остался доволен проведённым матчем. Я понимал, что поединок будет непростым. Басилашвили — очень хороший теннисист, он любит играть агрессивно. Я доволен уровнем своей игры. С начала и до конца матча я действовал уверенно», — приводит слова Шарди официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Шарди поспорит с представителем Сербии Душаном Лайовичем.

Басилашвили проиграл Шарди на старте турнира в Стамбуле