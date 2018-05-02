Возняцки представила собственную линию солнцезащитных очков

Датская теннисистка Каролина Возняцки приступила к сотрудничеству с компанией OVVO, занимающейся выпуском солнцезащитных очков. В рамках сотрудничества Возняцки и компания запустили новую линейку очков.

«Я думаю, что солнцезащитные очки – один из самых крутых аксессуаров. Они используются везде. Когда я выхожу с корта, сразу надеваю их. Очки новой линейки произведены из титана, поэтому они очень лёгкие и надёжные. Для меня это важно. Будучи спортсменкой, я часто бросаю вещи в сумку. И важно, чтобы они не ломались, если на них наступить», — цитирует Возняцки CBSLocal.

В рамках новой линейки будут выпускаться очки для мужчин и женщин.