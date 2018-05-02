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Возняцки: решила стать теннисисткой, когда обыграла своих родителей

Возняцки: решила стать теннисисткой, когда обыграла своих родителей
Теннис / WTA

Датская теннисистка Каролина Возняцки на мероприятии, посвящённом началу сотрудничества с компанией OVVO, занимающейся производством солнцезащитных очков, рассказала о своём пути в спорте.

«Сперва я тренировалась, отрабатывая удары на стене. Когда я всё лето провела у стенки, мой отец предложил мне научиться игре в теннис. Тогда я начала играть со своей мамой, она была чемпионкой теннисного клуба. С нами также играли мой брат и отец, мы устраивали семейные соревнования.

Как только я победила своих родителей, почувствовала страсть к соревнованиям. Я поняла, что могу хорошо играть, затем пошли региональные турниры и профессиональные соревнования.

Моя карьера полна взлётов и падений, очень много невероятных моментов. Очевидно, что победа на открытом чемпионате Австралии по теннису – событие, о котором я всегда мечтала», — цитирует Возняцки CBS Local.

Как успокоить Возняцки? Угрозы и нападения в теннисе. Мнимые и реальные
Каролине Возняцки в Майами пришлось выслушивать угрозы прямо на корте. Пока всё обошлось. Но в теннисе были случаи и реальных нападений.
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