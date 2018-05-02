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Вихлянцева проиграла Квитовой во втором круге турнира в Праге

Вихлянцева проиграла Квитовой во втором круге турнира в Праге
Теннис / WTA

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Праге, в двух партиях проиграв представительнице Чехии Петре Квитовой (2) со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 56 минут. Наталья 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Петры 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал Квитова поспорит с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия, 8) — Екатерина Александрова (Россия).

Прага 2018. 2-й круг
02 мая 2018 года, среда. 12:10 МСК
Наталья
Вихлянцева
Петра
Квитова
3:6 1:6
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