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Бузэрнеску и Джорджи вышли в четвертьфинал турнира в Праге

Бузэрнеску и Джорджи вышли в четвертьфинал турнира в Праге
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску (7) вышла в четвертьфинал турнира в Праге (Чехия), в двух партиях обыграв представительницу Германии Антонию Лоттнер (Q) со счётом 6:0, 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут. Михаэла 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Бузэрнеску поспорит с победительницей матча Кристина Плишкова (Чехия) — Ван Цян (Китай).

Прага. Женщины. Второй круг
Камила Джорджи (Италия) — Тамара Корпач (Германия, LL) — 6:4, 6:2.

Прага 2018. 2-й круг
02 мая 2018 года, среда. 12:00 МСК
Антония
Лоттнер
Михаэла
Бузэрнеску
Прага 2018. 2-й круг
02 мая 2018 года, среда. 12:10 МСК
Тамара
Корпач
Камила
Джорджи
4:6 2:6
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