Бузэрнеску и Джорджи вышли в четвертьфинал турнира в Праге

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску (7) вышла в четвертьфинал турнира в Праге (Чехия), в двух партиях обыграв представительницу Германии Антонию Лоттнер (Q) со счётом 6:0, 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут. Михаэла 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Бузэрнеску поспорит с победительницей матча Кристина Плишкова (Чехия) — Ван Цян (Китай).

Прага. Женщины. Второй круг

Камила Джорджи (Италия) — Тамара Корпач (Германия, LL) — 6:4, 6:2.