Эррани отдала всего три гейма Ларссон во втором круге турнира в Рабате

Итальянская теннисистка Сара Эррани вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, в двух партиях обыграв представительницу Швеции Юханну Ларссон со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут. Итальянка совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в полуфинал соревнований в Рабате Эррани поспорит с победительницей противостояния Элисе Мертенс (Бельгия, 1) — Лаура Зигемунд (Германия). Турнир завершится 5 мая.
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