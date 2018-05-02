Эррани отдала всего три гейма Ларссон во втором круге турнира в Рабате

Итальянская теннисистка Сара Эррани вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, в двух партиях обыграв представительницу Швеции Юханну Ларссон со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут. Итальянка совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Рабате Эррани поспорит с победительницей противостояния Элисе Мертенс (Бельгия, 1) — Лаура Зигемунд (Германия). Турнир завершится 5 мая.