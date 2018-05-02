Хьюитт: Федерер удивляет меня больше, чем Надаль

Австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт прокомментировал доминирование Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. По словам легендарного австралийца, в ближайшие годы никто не сможет бросить вызов испанцу и швейцарцу.

«Я не думаю, что в ближайшие годы кто-то начнёт побеждать Надаля на «Ролан Гаррос». Также практически невозможно сейчас победить Федерера на Уимблдоне.

Лично меня больше удивляет Федерер, т. к. он старше. Несколько лет назад у него был сложный период в карьере. Но он добивается успехов ещё и потому, что очень внимательно выбирает турниры для участия.

Некоторое время с Надалем и Федерером конкурировали Джокович и Маррей, но сейчас они им не ровня. Удивительно, что Рафа и Роджер продолжают побеждать и обыгрывают игроков нового поколения», — цитирует Хьюитта пресс-служба организаторов турнира в Эшториле.