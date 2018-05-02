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Сеппи не смог выйти в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Сеппи не смог выйти в четвертьфинал турнира в Стамбуле
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Андреас Сеппи (3) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Стамбуле (Турция), в трёх партиях проиграв представителю Сербии Ласло Джере со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 3:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 15 минут. Андреас 6 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Джере поспорит с победителем матча Марко Трунгеллити (Аргентина, Q) — Паоло Лоренци (Италия, 5).

Стамбул 2018. 2-й круг
02 мая 2018 года, среда. 12:40 МСК
Андреас
Сеппи
Ласло
Джере
3:6 7:6 3:6
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