Сизикова не смогла выйти в полуфинал турнира в Праге в парном разряде

Российская теннисистка Яна Сизикова и представительница Австралии Присцилла Хон не смогли пробиться в полуфинал турнира в Праге (Чехия) в парном разряде. В четвертьфинале они в двух партиях проиграли чешкам Барборе Штефковой и Барборе Стрыцовой со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

За выход в финал соревнований в столице Чехии Штефкова и Стрыцова поспорят с победительницами матча Михаэла Бузэрнеску (Румыния) / Лидия Морозова (Беларусь) — Дезире Кравчик (США) / Джулиана Олмос (Мексика).