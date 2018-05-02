Риос: Федерер – лучший в истории

Бывший чилийский теннисист Марсело Риос отметил достижения швейцарца Роджера Федерера. Риос назвал Федерера лучшим игроком в истории тенниса.

«У меня с Роджером хорошие взаимоотношения. Когда мы пересекались на турнирах ATP, он старался наносить хорошие удары от задней линии и мощно подавать. Тогда это у него не слишком хорошо получалось. Но теперь он играет просто здорово на задней линии. Он выиграл Уимблдон, умело используя свою силу», — цитирует Риоса La Tercera.

Чилиец начал профессиональную карьеру в 1994 году, но завершил её уже через 10 лет. Он выиграл 10 различных титулов и поднялся на первую строчку рейтинга ATP в 1998 году. При этом Риос никогда не выигрывал турниров «Большого шлема».