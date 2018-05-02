Риос: если бы Надаль играл в мою эпоху, я бы победил его

Бывший чилийский теннисист Марсело Риос прокомментировал критику со стороны дяди и бывшего тренера испанца Рафаэля Надаля. Ранее Тони Надаль назвал Риоса бесхарактерным.

«Я не знаю его лично, и мне всё равно, что он там говорит. Как-то я сказал, что, если бы Надаль играл в мою эпоху, я бы его мог победить. Я придерживаюсь этого мнения», — цитирует Риоса La Tercera.

Чилиец начал профессиональную карьеру в 1994 году, но завершил её уже через 10 лет. Он выиграл 10 различных титулов и поднялся на первую строчку рейтинга ATP в 1998 году. При этом Риос никогда не выигрывал турниров «Большого шлема».