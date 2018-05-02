Штруфф одолел Мадена и может сыграть с А. Зверевым на турнире в Мюнхене

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене (Германия), в трёх партиях обыграв своего соотечественника Янника Мадена со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут. Ян-Леннард 12 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса и 3 брейка.



За выход в полуфинал соревнований Штруфф поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия, 1) — Янник Ханфман (Германия, WC).