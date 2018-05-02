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Томлянович обыграла Флипкенс во втором круге турнира в Рабате

Томлянович обыграла Флипкенс во втором круге турнира в Рабате
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Айла Томлянович вышла в четвертьфинал турнира в Рабате, в двух партиях обыграв представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. Томлянович совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Рабате Томлянович поспорит с победительницей противостояния Магдалена Фрех (Польша, LL) — Яна Фетт (Хорватия).

Рабат 2018. 2-й круг
02 мая 2018 года, среда. 14:55 МСК
Айла
Томлянович
Кирстен
Флипкенс
6:3 6:2
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