Джокович: буду активно работать, чтобы вернуть уверенность в собственных силах

Сербский теннисист Новак Джокович выразил уверенность, что ему удастся вернуть уверенность в собственных силах. Спортсмен во время автограф-сессии в Белграде отметил, что после серии поражений ему стало намного сложнее.

«Я всегда верил в себя. Поэтому мне удалось воплотить в жизнь свои детские мечты. Но сейчас я недостаточно уверен в своих силах. И это неудивительно, учитывая, какие у меня были результаты в последнее время. Тем не менее я приложу максимум усилий, чтобы вновь поверить в себя. Мне надо выиграть несколько матчей и провести успешно один турнир, после чего всё вернётся на прежние места.

В прошлом у меня тоже были сложные моменты в карьере, но сейчас мне приходится тяжелее, чем когда-либо. Что ж, это часть процесса обучения», — цитирует Джоковича Reuters.

Серб долго залечивал травму локтя, но решил вернуться на корт на турнирах в Барселоне, Монте-Карло, Майами и Индиан-Уэлсе. Затем спортсмен признался, что поторопился с возвращением. Решение он объяснил тем, что сильно соскучился по игре.