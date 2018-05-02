Бедене уступил Дэниэлу во втором круге турнира в Стамбуле

Словенский теннисист Аляж Бедене, посеянный на турнире в Стамбуле (Турция) под четвёртым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представителю Японии Таро Дэниэлу со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Аляж 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету японца 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в полуфинал Дэниэл поспорит с победителем противостояния Виктор Троицки (Сербия, 6) — Рожериу Дутра да Силва (Бразилия, LD).