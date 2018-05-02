Паолини, накануне обыгравшая Касаткину, победила Шмидлову на турнире в Праге

Итальянская теннисистка Ясмине Паолини (LL), накануне обыгравшая россиянку Дарью Касаткину, вышла в четвертьфинал турнира в Праге (Чехия), в двух партиях победив представительницу Словакии Анну Шмидлову (WC) со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Ясмине 1 раз подала навылет и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал Паолини поспорит с представительницей Китая Чжан Шуай, посеянной под шестым номером.