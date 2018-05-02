Федерер снялся в документальном фильме британского телевидения

Швейцарский теннисист Роджер Федерер принял участие в съёмках документального фильма. Спортсмен снялся в одной из серий проекта “Running Wild with Bear Grylls”. Серия выйдет в эфир в Великобритании в июне.

Ведущий сериала – Эдвард Беар Гриллс. Это британский путешественник, ставший знаменитым после телепроекта «Выжить любой ценой».

Съёмки серии с участием Федерера проходили в Швейцарских Альпах в феврале, через несколько недель после того, как теннисист выиграл турнир «Большого шлема». Федерер и Гриллс сыграли импровизированный теннисный матч в горах. Также теннисист рассказал о своих увлечениях и активном отдыхе.