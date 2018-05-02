Эдмунд стартовал на турнире в Эшториле с победы над де Минором

Британский теннисист Кайл Эдмунд (3) пробился в четвертьфинал турнира в Эшториле (Португалия), в двух партиях обыграв представителя Австралии Алекса де Минора (WC) со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут. Британец 4 раза подал навылет и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
За выход в полуфинал соревнований в Эшториле Эдмунд поспорит с победителем матча Педро Соуза (Португалия, WC) — Жоау Соуза (Португалия).
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