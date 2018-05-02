Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Эдмунд стартовал на турнире в Эшториле с победы над де Минором

Эдмунд стартовал на турнире в Эшториле с победы над де Минором
Теннис / ATP

Британский теннисист Кайл Эдмунд (3) пробился в четвертьфинал турнира в Эшториле (Португалия), в двух партиях обыграв представителя Австралии Алекса де Минора (WC) со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут. Британец 4 раза подал навылет и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Эшториле Эдмунд поспорит с победителем матча Педро Соуза (Португалия, WC) — Жоау Соуза (Португалия).

Эшторил 2018. 2-й круг
02 мая 2018 года, среда. 15:00 МСК
Кайл
Эдмунд
Алекс
де Минор
6:2 7:5
Дома и корты помогают. Александр Зверев хочет повторить успех в Мюнхене
Третья ракетка мира Александр Зверев возглавил сетку Мюнхена, где он постарается защитить прошлогодний титул.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент