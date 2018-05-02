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Стосур обыграла Аллертову вышла в четвертьфинал турнира в Праге

Стосур обыграла Аллертову вышла в четвертьфинал турнира в Праге
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Саманта Стосур вышла в четвертьфинал турнира категории International в Праге (Чехия). Во втором круге она обыграла представительницу Чехии Денису Аллертову со счётом 6:4, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. На счету Стосур 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 6 упущенных брейк-пойнтов. Аллертова выполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и 1 раз взяла чужую подачу.

За выход в полуфинал турнира Стосур поспорит с итальянкой Камилой Джорджи, ранее обыгравшей немку Тамару Корпач (LL).

Прага 2018. 2-й круг
02 мая 2018 года, среда. 15:00 МСК
Саманта
Стосур
Дениса
Аллертова
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