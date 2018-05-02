Стосур обыграла Аллертову вышла в четвертьфинал турнира в Праге

Австралийская теннисистка Саманта Стосур вышла в четвертьфинал турнира категории International в Праге (Чехия). Во втором круге она обыграла представительницу Чехии Денису Аллертову со счётом 6:4, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. На счету Стосур 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 6 упущенных брейк-пойнтов. Аллертова выполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и 1 раз взяла чужую подачу.



За выход в полуфинал турнира Стосур поспорит с итальянкой Камилой Джорджи, ранее обыгравшей немку Тамару Корпач (LL).

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