Троицки уступил Дутре да Силве во втором круге в Стамбуле

Сербский теннисист Виктор Троицки не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Стамбуле (Турция). Во втором круге 6-й номер посева уступил представителю Бразилии Рожериу Дутре да Силве со счётом 2:6, 3:6.



Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. Троицки, занимающий 71-е место в рейтинге ATP, выполнил 3 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 7. На счету его соперника 1 эйс, 4 двойные ошибки и 6 упущенных брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал бразилец, занимающий 121-е место в рейтинге, поспорит с японцем Таро Дэниэлом.