Чхун Хён вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене

Южнокореец Чхун Хён вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Мюнхене. Четвёртая ракетка соревнований обыграл немца Маттиаса Бахингера (WC) со счётом 6:1, 6:1.



Матч длился 59 минут. Азиатский спортсмен выполнил 5 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету немца 4 эйса и 5 упущенных брейк-пойнтов, он избежал двойных ошибок.



В четвертьфинале Хён, занимающий 22-е место в рейтинге ATP, встретится с представителем Словакии Мартином Клижаном, выигравшим квалификационный турнир.

Дома и корты помогают. Александр Зверев хочет повторить успех в Мюнхене Третья ракетка мира Александр Зверев возглавил сетку Мюнхена, где он постарается защитить прошлогодний титул.