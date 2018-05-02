Чилич: присутствие супруги позволяет мне обрести внутренний покой

Хорват Марин Чилич, приехавший на турнир в Стамбул в качестве первой ракетки соревнований, рассказал о бракосочетании с давней подругой Кристиной Миленкович.



«Было нелегко отыскать дату для церемонии. После свадьбы я сказал жене, что отправлюсь в Стамбул, поскольку планирую защитить прошлогодний титул. Супруга не позволила мне провести первую неделю после заключения брака в одиночестве и поэтому прилетела в Турцию. Кристина всегда помогает, она всегда рядом. Её присутствие придаёт дополнительные силы и позволяет обрести внутренний покой», — цитирует Чилича официальный сайт ATP.



На турнире в Стамбуле Чилич начнёт борьбу со второго круга. Его первым соперником стал представитель Туниса Малек Жазири.

Чилич сыграл свадьбу в Хорватии