13 эйсов помогли Кр. Плишковой обыграть Ван Цян во втором круге в Праге

Чешка Кристина Плишкова вышла в четвертьфинал грунтового турнира с призовым фондом $ 250 тыс. в Праге. В матче второго круга она переиграла китаянку Ван Цян со счётом 6:2, 7:6 (7:3).



Продолжительность поединка составила 1 час 25 минут. Плишкова выполнила 13 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта. На счету азиатской спортсменки 3 эйса, 2 ошибки на подаче и 6 упущенных брейк-пойнтов.



В четвертьфинале Плишкова, занимающая 74-е место в рейтинге WTA, встретится с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (7).

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