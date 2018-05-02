Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй вышла в четвертьфинал турнира в Рабате (Марокко). Во втором круге восьмая ракетка соревнований обыграла словенку Тамару Зиданшек (Q) со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:3.



Продолжительность поединка составила 2 часа 25 минут. На счету победительницы 4 двойные ошибки и 16 упущенных брейк-пойнтов, она обошлась без подач навылет. Словенка выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и 4 раза взяла чужую подачу.



В следующем раунде Се Шувэй встретится с победительницей матча Александра Дулгеру (Румыния, LL) – Катарина Завацкая (Украина, WC).

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