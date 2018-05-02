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Се Шувэй вышла в четвертьфинал турнира в Рабате

Се Шувэй вышла в четвертьфинал турнира в Рабате
Теннис / WTA

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй вышла в четвертьфинал турнира в Рабате (Марокко). Во втором круге восьмая ракетка соревнований обыграла словенку Тамару Зиданшек (Q) со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:3.

Продолжительность поединка составила 2 часа 25 минут. На счету победительницы 4 двойные ошибки и 16 упущенных брейк-пойнтов, она обошлась без подач навылет. Словенка выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и 4 раза взяла чужую подачу.

В следующем раунде Се Шувэй встретится с победительницей матча Александра Дулгеру (Румыния, LL) – Катарина Завацкая (Украина, WC).

Рабат 2018. 2-й круг
02 мая 2018 года, среда. 16:00 МСК
Тамара
Зиданшек
Се
Шувэй
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