Лоренци стал четвертьфиналистом турнира в Стамбуле

Итальянец Паоло Лоренци пробился в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP 250 в Стамбуле. Во втором круге пятая ракетка соревнований обыграл представителя Аргентины Марко Трунгеллити (Q) со счётом 6:2, 7:6 (7:5).



Теннисисты провели на корте 1 час 59 минут. Лоренци выполнил 2 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника 1 ошибка на подаче и 3 упущенных брейка, аргентинец обошёлся без эйсов.



В следующем раунд соревнований Лоренци встретится с сербом Ласло Джере.

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