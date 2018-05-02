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Жоау Соуза вышел в четвертьфинал в Эшториле, где сыграет с Эдмундом

Жоау Соуза вышел в четвертьфинал в Эшториле, где сыграет с Эдмундом
Теннис / ATP

Теннисист из Португалии Жоау Соуза (WC) вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Эшториле. Во втором круге он обыграл Педро Соузу, также представляющего Португалию, со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 27 минут. На счету победителя 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12. Педро Соуза выполнил 3 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и упустил 6 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Жоау Соуза поспорит с британцем Кайлом Эдмундом, посеянным под третьим номером.

Эшторил 2018. 2-й круг
02 мая 2018 года, среда. 16:30 МСК
Педро
Соуза
Жоау
Соуза
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