Жоау Соуза вышел в четвертьфинал в Эшториле, где сыграет с Эдмундом

Теннисист из Португалии Жоау Соуза (WC) вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Эшториле. Во втором круге он обыграл Педро Соузу, также представляющего Португалию, со счётом 4:6, 7:6 (7:1), 7:5.



Теннисисты провели на корте 2 часа 27 минут. На счету победителя 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12. Педро Соуза выполнил 3 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и упустил 6 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал Жоау Соуза поспорит с британцем Кайлом Эдмундом, посеянным под третьим номером.