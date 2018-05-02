А. Зверев начал защиту титула в Мюнхене с победы над Ханфманом

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP 250 в Мюнхене. В поединке второго круга первый номер посева со счётом 6:7 (12:14), 6:4, 6:2 обыграл соотечественника - Янника Ханфмана (WC).



Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. Зверев, являющийся действующим победителем турнира, выполнил 8 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. Ханфман выполнил 3 эйса, реализовал 2 брейк-пойнта и допустил 2 двойные ошибки.



За выход в полуфинал Зверев, занимающий третье место в мировом рейтинге, встретится с немцем Ян-Леннардом Штруффом.