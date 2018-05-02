Вавринка: неоднократно задумывался о завершении карьеры

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка отметил, что был близок к завершению карьеры. В августе прошлого года спортсмен перенёс две операции на колене.



«Летом меня посещали мысли о завершении спортивной карьеры. Говорил себе: «Возможно, наступил подходящий момент зачехлить ракетку». У меня было мало сил с точки зрения физики и психологии. Я неоднократно задумывался о завершении карьеры. Теперь мне удалось выйти на хороший уровень. Конечно, есть множество аспектов, которые необходимо улучшить, но я постараюсь сделать это как можно скорее», — сказал Вавринка в интервью Le Matin.



В настоящий момент швейцарец занимает 25-е место в рейтинге ATP.