Чилич: в этом году планирую выиграть турнир «Большого шлема»

Хорватский теннисист Марин Чилич рассказал о задачах, которые он постарается решить в течение нынешнего года.



«Основная цель – стать первой ракеткой мира. Чувствую, что нахожусь в отличной позиции. В прошлом сезоне я дошёл до финала на Уимблдоне, в этом – добрался до решающего матча на Australian Open. Присутствие в первой пятёрке рейтинга придаёт ещё больше уверенности. На этот год поставил следующие задачи: сохранить место в топ-5 и завоевать ещё один титул на турнире «Большого шлема». Понимаю, придётся очень сложно, но я работаю, чтобы претендовать на успех в каждом матче", — цитирует Чилича официальный сайт ATP.



В настоящий момент хорват занимает четвёртое место в мировом рейтинге. Чилич приехал на турнир в Стамбул в качестве первой ракетки соревнований.