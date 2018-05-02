Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Чилич: в этом году планирую выиграть турнир «Большого шлема»

Чилич: в этом году планирую выиграть турнир «Большого шлема»
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Марин Чилич рассказал о задачах, которые он постарается решить в течение нынешнего года.

«Основная цель – стать первой ракеткой мира. Чувствую, что нахожусь в отличной позиции. В прошлом сезоне я дошёл до финала на Уимблдоне, в этом – добрался до решающего матча на Australian Open. Присутствие в первой пятёрке рейтинга придаёт ещё больше уверенности. На этот год поставил следующие задачи: сохранить место в топ-5 и завоевать ещё один титул на турнире «Большого шлема». Понимаю, придётся очень сложно, но я работаю, чтобы претендовать на успех в каждом матче", — цитирует Чилича официальный сайт ATP.

В настоящий момент хорват занимает четвёртое место в мировом рейтинге. Чилич приехал на турнир в Стамбул в качестве первой ракетки соревнований.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент