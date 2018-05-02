Вавринка: падение в четвёртую сотню рейтинга не изменит мою жизнь

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал возможное падение в рейтинге ATP. В активе уроженца Лозанны 1695 очков, но при этом 1200 из них были заработаны в ходе прошлогоднего «Ролан Гаррос». Ранний вылет на Открытом чемпионате Франции отправит Вавринку за пределы топ-300.



«Я помню, что мне необходимо защитить немало очков в ходе грунтового сезона. По правде говоря, это не имеет значения. Если после «Ролан Гаррос» я опущусь в четвёртую сотню рейтинга, это не изменит мою жизнь. Не вижу никакой проблемы», — сказал Вавринка в интервью Le Matin.



В настоящий момент Вавринка занимает 25-е место в рейтинге ATP.

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