А. Зверев: Ханфман провёл лучший матч в жизни

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над соотечественником Янником Ханфманом со счётом 6:7 (12:14), 6:4, 6:2 во втором круге на турнире в Мюнхене.



«Я очень рад, что одержал такую победу. Очевидно, Ханфман провёл лучший матч в жизни. Желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он продолжит играть в таком же ключе в течение ближайших недель. В Мюнхене отличная поддержка. Мне нравится играть в Германии, выступать на глазах у своих болельщиков», — цитирует Зверева пресс-служба ATP.



В матче за выход в полуфинал Зверев, занимающий третье место в мировом рейтинге, встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

А. Зверев начал защиту титула в Мюнхене с победы над Ханфманом