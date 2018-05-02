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Халеп: мне нравятся условия в Мадриде

Халеп: мне нравятся условия в Мадриде
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, чем её привлекает турнир в Мадриде.

«Мне очень нравится центральный корт и условия: в Мадриде отличная атмосфера, здесь никогда нет проблем с мотивацией. Центральный корт великолепен, а наличие крыши является огромным плюсом, поскольку подобное сооружение позволяет играть, даже когда идёт дождь», — цитирует румынку официальный сайт турнира.

Халеп, занимающая первое место в мировом рейтинге, выигрывала турнир в Мадриде в 2016 и 2017 годах.

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