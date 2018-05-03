Мертенс: если выйду на свой уровень, то смогу рассчитывать на успех

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (1) поделилась эмоциями после победы над Лаурой Зигемунд во втором круге турнира в Рабате. Немка отказалась от продолжения борьбы при счёте 1:3 в третьем сете.



«По правде говоря, у меня двоякие ощущения. Я очень рада, что смогла выйти в четвертьфинал турнира, но при этом соперница закончила матч досрочно из-за повреждения. Не стоит обращать внимание на турнирную сетку. Если мне удастся выйти на свой уровень, то я смогу дойти до решающей стадии», — приводит слова Мертенс пресс-служба WTA.



В четвертьфинале турнира бельгийка встретится с итальянкой Сарой Эррани.

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