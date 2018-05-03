Болелли вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле

Итальянский теннисист Симоне Болелли (Q) пробился в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия). Во втором круге он обыграл аргентинца Федерико Дельбониса со счётом 3:6, 7:5, 6:2.



Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты. Болелли выполнил 1 подачу навылет и реализовал 5 брейк-пойнтов из 17, итальянец обошёлся без двойных ошибок. На счету Дельбониса 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта.



За выход в полуфинал Болелли поспорит с американцем Фрэнсисом Тиафо.

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