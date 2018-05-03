Андерсон: надеюсь, что когда-нибудь снова смогу оказаться в финале ТБШ

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон вспомнил US Open – 2017, на котором ему удалось добраться до финала, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.



«Для меня это был замечательный опыт. Я мечтал о выходе в финал турнира «Большого шлема» и сумел сделать это в Нью-Йорке. Такой результат придал мне ещё больше уверенности в собственных силах. В последние годы в мужском теннисе сформировалась группа лидеров, которая регулярно завоёвывала титулы на турнирах «Большого шлема». Впрочем, у нас есть возможность приобретать новый опыт в течение каждой недели. Надеюсь, что когда-нибудь мне снова удастся оказаться в финале мэйджора», — цитирует Андерсона Record.

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