Возняцки: для меня было большой честью сыграть с Винус на футбольном стадионе

Датская теннисистка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями от выставочного матча с американкой Винус Уильямс, который состоялся в Копенгагене. Уроженка Оденсе, выигравшая Открытый чемпионат Австралии 2018 года, одержала победу со счётом 6:4, 6:3. Эту игру посетили 12 500 зрителей.

«Для меня было большой честью сыграть с Винус на футбольном стадионе. В прошлый раз, когда она была здесь, мы впервые встретились. Мне было всего 12 лет. Многое за это время изменилось, и я была очень рада вновь встретиться с ней в Копенгагене.

Сейчас всё проходило не по тому же сценарию, что 16 лет назад. Но у меня была мечта, и она сбылась. Я горжусь всеми датчанами, которые пришли на эту игру и поддержали нас. Надеюсь, мы ещё вернёмся сюда", — цитирует Возняцки официальный сайт тура.

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