Хромачёва одолела Викмайер в Аньнине, несмотря на 14 двойных ошибок

Российская теннисистка Ирина Хромачёва вышла в полуфинал турнира в Аньнине (Китай), в трёх партиях обыграв представительницу Бельгии Янину Викмайер (3) со счётом 2:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут. Ирина 5 раз подала навылет, совершила 14 двойных ошибок и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 6 брейков.



За выход в финал турнира в Аньнине Хромачёва поспорит с победительницей матча Ван Яфань (Китай, 2) — Хань Синьюнь (Китай, 7).

Хромачёва победила во 2-м круге турнира в Аньнине, несмотря на 13 двойных ошибок