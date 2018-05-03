В 16:30 по московскому времени начнётся поединок второго круга турнира в Эшториле, в котором сыграют представитель ЮАР Кевин Андерсон (1) и грек Стефанос Циципас. Ранее соперники не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Андерсон — Циципас в Эшториле.
Победитель этого поединка за выход в полуфинал соревнований в Эшториле поспорит либо с испанцем Роберто Карбальес-Баэной, либо с представителем Великобритании Кэмероном Норри.
«Мы ожидали этот прорыв. Цель – попасть не только в Милан, но и в Лондон»
Стефанос Циципас впервые в карьере пробился в финал турнира ATP. Его мама и тренер Юлия Сальникова рассказала «Чемпионату» об успехе сына.
Дома и корты помогают. Александр Зверев хочет повторить успех в Мюнхене
Третья ракетка мира Александр Зверев возглавил сетку Мюнхена, где он постарается защитить прошлогодний титул.