Бывший судья подал в суд на USTA после расистских комментариев

Бывший судья Энтони Ниммонс утверждает, что Ассоциация тенниса США (USTA) несправедливо уволила его после того, как он указал на проявление расизма. По словам Ниммонса, один из коллег оскорблял его, а руководство USTA не приняло никаких мер. В результате он подал в суд на организацию, дело будет рассматриваться в суде Бруклина.

«Меня назвали чёрным куском дерьма и обезьяной. Также мне сказали, чтобы я возвращался в гетто», — сообщил Ниммонс в описании к петиции против расизма в американском теннисе, которую он создал на сайте Change.org.

Судья утверждает, что он пожаловался руководству организации, его оштрафовали. Затем ассоциация наняла адвоката, чтобы дискредитировать судью.

Ниммонс судит теннисные матчи с 1994 года. Он работал на турнирах «Большого шлема», судил игры с участием Роджера Федерера, Пита Сампраса, Рафаэля Надаля и других звёзд. Теперь Ниммонс через суд рассчитывает получить компенсацию за моральный ущерб и вернуться к работе. Представитель USTA Крис Уидмайер опроверг обвинения, заявив, что организация придерживается принципа борьбы с любой дискриминацией. Также Уидмайер выразил готовность отстаивать правоту в суде.