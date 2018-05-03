Чилич: хочу успешно сыграть в Стамбуле, чтобы получить заряд уверенности к «РГ»

Хорватский теннисист Марин Чилич поделился ожиданиями от турнира в Стамбуле, на котором он стартует матчем с Малеком Жазири из Туниса.

«В прошлом году участие в турнире в Стамбуле помогло мне набрать отличную форму к „Ролан Гаррос“ и Уимблдону. Хотя грунт и трава отличаются друг от друга, но если ты хорошо играешь на грунте, то получаешь заряд уверенности перед Уимблдоном и травяным сезоном в целом. Это одна из моих целей в этом году — сохранить форму и постараться хорошо выступить здесь, чтобы получить заряд уверенности перед „Ролан Гаррос“ и последующими соревнованиями», — цитирует Чилича официальный сайт тура.