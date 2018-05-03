Хромачёва вышла в финал турнира в Аньнине в парном разряде

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и представительница Словении Далила Якупович, посеянные на турнире в Аньнине (Китай) в парном разряде под первым номером, вышли в финал, в двух партиях обыграв француженку Аманден Эсс и Кэрол Чжао из Канады со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 48 минут.

В финале Хромачёва и Якупович сыграют с победительницами матча Ханьюй Го (Китай) / Сунь Сюйлю (Китай) — Фэнь Шуо (Китай) / Цзяци Кан (Китай).

Ранее Хромачёва вышла в полуфинал соревнований в одиночном разряде.