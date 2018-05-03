А. Зверев: готов работать только с Беккером и Лендлом

Немецкий теннисист Александр Зверев пока не видит необходимости в сотрудничестве с известными тренерами. В настоящее время он на постоянной основе работает лишь со своим отцом. В то же время Зверев не исключил, что в будущем воспользуется услугами кого-то из звёзд тенниса.

«Меня устраивает команда, с которой я работаю. Если и буду кого-то рассматривать, то Бориса Беккера и Ивана Лендла. Они понимают меня, знают меня за пределами корта. Но в настоящее время мне не требуется усиление тренерского штаба», — цитирует Зверева Tennis World USA.

Ранее Лендл заявил, что Зверев в будущем может стать первой ракеткой мира.

Найти родственную душу. Зверев, Шарапова и Джокович в поисках тренера Александру Звереву прочат в наставники Ивана Лендла, а Мария Шарапова может возобновить сотрудничество с Томасом Хогстедтом.