Фучович обыграл Чеккинато в Мюнхене, прервав его 6-матчевую победную серию

Венгерский теннисист Мартон Фучович вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене (Германия), в двух партиях обыграв представителя Италии Марко Чеккинато со счётом 7:6 (7:5), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут. Мартон дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка. До этой встречи Марко выиграл шесть матчей подряд.

За выход в полуфинал Фучович поспорит с победителем матча Максимильян Мартерер (Германия) — Диего Шварцман (Аргентина, 3).