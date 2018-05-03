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Фучович обыграл Чеккинато в Мюнхене, прервав его 6-матчевую победную серию

Фучович обыграл Чеккинато в Мюнхене, прервав его 6-матчевую победную серию
Теннис / ATP

Венгерский теннисист Мартон Фучович вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене (Германия), в двух партиях обыграв представителя Италии Марко Чеккинато со счётом 7:6 (7:5), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут. Мартон дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 брейка. До этой встречи Марко выиграл шесть матчей подряд.

За выход в полуфинал Фучович поспорит с победителем матча Максимильян Мартерер (Германия) — Диего Шварцман (Аргентина, 3).

Мюнхен 2018. 2-й круг
03 мая 2018 года, четверг. 12:10 МСК
Марко
Чеккинато
Мартон
Фучович
6:7 1:6
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