Матч Кубка Дэвиса Россия — Беларусь пройдёт в Москве

Матч сборных России и Беларуси за право сохранить прописку в первой региональной группе Кубка Дэвиса пройдёт в Москве на Малой спортивной арене «Лужники», сообщает официальный сайт Белорусской теннисной федерации. Игры состоятся на хардовом покрытии 14-15 сентября 2018 года.

На этой арене в апреле 2016 года в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации команда Беларуси обыграла сборную России.

В начале апреля 2018 года мужская сборная России в домашнем матче первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса потерпела поражение от команды Австрии со счётом 1-3.

Россия дома сыграет с Беларусью в сентябре за право остаться в первой группе КД