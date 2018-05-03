Матч Кубка Дэвиса Россия — Беларусь пройдёт в Москве

Матч сборных России и Беларуси за право сохранить прописку в первой региональной группе Кубка Дэвиса пройдёт в Москве на Малой спортивной арене «Лужники», сообщает официальный сайт Белорусской теннисной федерации. Игры состоятся на хардовом покрытии 14-15 сентября 2018 года.
На этой арене в апреле 2016 года в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации команда Беларуси обыграла сборную России.
В начале апреля 2018 года мужская сборная России в домашнем матче первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса потерпела поражение от команды Австрии со счётом 1-3.
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