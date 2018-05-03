Колумбийца отстранили на 3 года за отказ от показаний для Tennis Intergity Unit

Колумбийский теннисист Барлахам Сулуага Гавириа был оштрафован на $ 5 тыс. и отстранён от соревнований на три года за отказ от сотрудничества с Tennis Integrity Unit – организацией, занимающейся борьбой с договорными матчами в теннисе, сообщает USA Today.
Гавириа, находящийся в данный момент за пределами топ-2000 мирового рейтинга ATP, не явился на беседу с сотрудниками организации. Также он не позволил специалистам проверить данные на мобильном телефоне.
В связи с данными нарушениями Гавириа был дисквалифицирован на длительный срок. Он не сможет принимать участие в соревнованиях.
«Все игроки сталкиваются с договорняками». Как коррупция убивает теннис
Количество договорняков в теннисе постоянно увеличивается. Лёгкие деньги не приносят счастье, иногда они ломают карьеры и судьбы.