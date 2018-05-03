Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Шарди одержал волевую победу над Лайовичем во втором круге турнира в Стамбуле

Шарди одержал волевую победу над Лайовичем во втором круге турнира в Стамбуле
Теннис / ATP

Французский теннисист Жереми Шарди пробился в четвертьфинал турнира в Стамбуле (Турция), в трёх партиях обыграв представителя Сербии Душана Лайовича со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность поединка составила 2 часа 15 минут. Жереми 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов и 4 брейка.

За выход в полуфинал турнира в Стамбуле Шарди поспорит с победителем матча Томас Фаббьяно (Италия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 2).

Стамбул 2018. 2-й круг
03 мая 2018 года, четверг. 12:30 МСК
Жереми
Шарди
Душан
Лайович
7:6 6:2
Дома и корты помогают. Александр Зверев хочет повторить успех в Мюнхене
Третья ракетка мира Александр Зверев возглавил сетку Мюнхена, где он постарается защитить прошлогодний титул.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент