Шарди одержал волевую победу над Лайовичем во втором круге турнира в Стамбуле

Французский теннисист Жереми Шарди пробился в четвертьфинал турнира в Стамбуле (Турция), в трёх партиях обыграв представителя Сербии Душана Лайовича со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность поединка составила 2 часа 15 минут. Жереми 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов и 4 брейка.



За выход в полуфинал турнира в Стамбуле Шарди поспорит с победителем матча Томас Фаббьяно (Италия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 2).