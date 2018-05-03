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Чжан Шуай победила Паолини и сыграет с Квитовой в полуфинале турнира в Праге

Чжан Шуай победила Паолини и сыграет с Квитовой в полуфинале турнира в Праге
Теннис / WTA

Китайская теннисистка Чжан Шуай (6) вышла в полуфинал турнира в Праге (Чехия), в двух партиях обыграв представительницу Италии Ясмине Паолини (LL) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Китаянка 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Праге Чжан Шуай поспорит с представительницей Чехии Петрой Квитовой, посеянной под вторым номером.

Прага 2018. 1/4 финала
03 мая 2018 года, четверг. 13:30 МСК
Чжан
Шуай
Ясмине
Паолини
6:4 6:3
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