Шварцман проиграл Мартереру во втором круге турнира в Мюнхене

Аргентинский теннисист Диего Шварцман, посеянный на турнире в Мюнхене (Германия) под третьим номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв Максимильяну Мартереру из Германии со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. Шварцман совершил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Мюнхене Мартерер поспорит с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.