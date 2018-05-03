Циципас: после финала с Надалем тяжело выходить на матчи первого круга

Греческий теннисист Стефанос Циципас перед матчем второго круга на турнире в Эшториле против Кевина Андерсона рассказал, как ему удаётся справляться с нагрузками.

«Сложно через несколько дней после матча с Надалем снова выйти на корт в первом круге другого турнира. Но мне нужно сохранять концентрацию, показать, что я готов работать каждый день. Одна успешная неделя ничего не означает. Недостаточно выступить хорошо лишь на одном турнире. Нужно продолжать демонстрировать свой класс.

Психологическое состояние является главной проблемой. Нужно понимать, что совершенно неважно, как я сыграл на прошлой неделе. Теперь необходимо снова доказывать свою состоятельность», — цитирует Циципаса Tennis World USA.

На прошлой неделе Циципас в финале турнира в Барселоне уступил Надалю со счётом 2:6, 1:6.