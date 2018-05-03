Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Циципас: после финала с Надалем тяжело выходить на матчи первого круга

Циципас: после финала с Надалем тяжело выходить на матчи первого круга
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас перед матчем второго круга на турнире в Эшториле против Кевина Андерсона рассказал, как ему удаётся справляться с нагрузками.

«Сложно через несколько дней после матча с Надалем снова выйти на корт в первом круге другого турнира. Но мне нужно сохранять концентрацию, показать, что я готов работать каждый день. Одна успешная неделя ничего не означает. Недостаточно выступить хорошо лишь на одном турнире. Нужно продолжать демонстрировать свой класс.

Психологическое состояние является главной проблемой. Нужно понимать, что совершенно неважно, как я сыграл на прошлой неделе. Теперь необходимо снова доказывать свою состоятельность», — цитирует Циципаса Tennis World USA.

На прошлой неделе Циципас в финале турнира в Барселоне уступил Надалю со счётом 2:6, 1:6.

«Мы ожидали этот прорыв. Цель – попасть не только в Милан, но и в Лондон»
Стефанос Циципас впервые в карьере пробился в финал турнира ATP. Его мама и тренер Юлия Сальникова рассказала «Чемпионату» об успехе сына.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент