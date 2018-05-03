Оганян: Серена не проиграла ни одного сета на AO-2017, так как думала о ребёнке

Телеканал HBO начал показ документального сериала «Быть Сереной» (Being Serena). В фильме рассказывается о карьерном пути американской теннисистки Серены Уильямс. В первой серии затронута тема беременности спортсменки.

«Я была в Мельбурне, в Австралии. Мне снилось, что я беременна. Я проснулась среди ночи, и мне казалось, что сон был каким-то реалистичным. Шансы быть беременной тогда практически равнялись нулю. Я сделала тест на беременность, но не проверила результаты ещё на протяжении нескольких часов, т. к. совершенно забыла об этом. Затем я увидела, что результат был положительным! Прямо перед стартом турнира «Большого шлема»!» — вспоминает Серена.

В итоге, как призналась спортсменка, она долго думала, стоит ли участвовать в турнире. Врач разрешил ей сыграть, заверив, что здоровью ребёнка ничего не угрожает. В результате С. Уильямс выиграла турнир, победив в двух сетах в финале свою сестру Винус Уильямс.

«Я знаю истинную причину, почему Серена не проиграла ни одного сета на том Australian Open. Она хотела побыстрее уйти с корта, думала о здоровье ребёнка», — считает супруг теннисистки Алексис Оганян.

«Вообще, это было нечестно! Они играли вдвоём против меня, теперь я хочу реванш», — пошутила Венус Уильямс.